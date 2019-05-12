هجوم على كنيسة كاثوليكية في شمال بوركينا فاسو يوقع 6 قتلى

قتل ستة أشخاص بينهم كاهن صباح اليوم في هجوم على كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو في شمال ​بوركينا فاسو​، وفق ما افادت مصادر أمنية ومحلية.

وكشف عثمان زونغو رئيس بلدية دابلو لفرانس برس، ان "قرابة الساعة التاسعة، خلال القداس، اقتحم مسلحون ​الكنيسة الكاثوليكية​ وبدأوا ب​إطلاق النار​ فيما حاول المصلون الفرار"، مضيفا أن المهاجمين "قتلوا خمسة أشخاص اضافة الى الكاهن الذي كان يحتفل بالقداس". وقدّر مصدر أمني عدد المهاجمين "بما بين عشرين وثلاثين" شخصا.