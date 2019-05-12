هجوم على كنيسة كاثوليكية في شمال بوركينا فاسو يوقع 6 قتلى

قتل ستة أشخاص بينهم كاهن صباح اليوم في هجوم على كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو في شمال بوركينا فاسو، وفق ما افادت مصادر أمنية ومحلية.
وكشف عثمان زونغو رئيس بلدية دابلو لفرانس برس، ان "قرابة الساعة التاسعة، خلال القداس، اقتحم مسلحون الكنيسة الكاثوليكية وبدأوا بإطلاق النار فيما حاول المصلون الفرار"، مضيفا أن المهاجمين "قتلوا خمسة أشخاص اضافة الى الكاهن الذي كان يحتفل بالقداس". وقدّر مصدر أمني عدد المهاجمين "بما بين عشرين وثلاثين" شخصا.
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