توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأحد، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، بعد أن أنهى الموسم متصدرا للترتيب، بانتصاره على ضيفه برايتون ألبيون، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
وعلى الرغم من تسجيل الفريق المضيف أولا، من الدقيقة 27، إلا أن “السيتي” سينهي الجولة الأولى متقدما بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد أن سجل كل من سيرجيو أكويرو هدفا، في الدقيقة 28، وأنريك لابورط، في الدقيقة 38.
وفي الجولة الثانية، سيضيف “المواطنون”، هدفين آخرين، الثالث بواسطة الجزائري رياض محرز، والرابع عن طريق الألماني غاندوغان، من كرة ثابتة.
لينهي الفريق السماوي الموسم متصدرا برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفيربول، الذي انتصر هو الآخر على وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، وقعها السينيغالي ساديو ماني.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.