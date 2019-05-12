20 مسلحا يهاجمون كنيسة شمال بوركينا فاسو.. 6 قتلى حتى الآن

أدى هجوم مسلح، اليوم الأحد، على كنيسة كاثوليكية شمال بوركينا فاسو، إلى مصرع 6 أشخاص على الأقل، وهو الهجوم الذي نفذه أكثر من 20 شخصا.

وكشفت مصادر محلية وجود قس بين الأشخاص الستة الذي قتلوا في هجوم على كنيسة كاثوليكية في دابلو، وهي بلدية في مقاطعة سانماتنغا، شمال بوركينا فاسو.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات عمدة مدينة دابلو عثمان زونغو، بأن المسلحين اقتحموا الكنيسة حوالي الساعة التاسعة صباحا، خلال القداس، وبدأوا في إطلاق النار بينما حاول المصلون الفرار.