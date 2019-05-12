مريم أمجون لبشرى أهريش: نظرا إلى سني لا يمكنني أن أجيب عن سؤالك! – فيديو

تناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة للتلميذة مريم أمجون، التي حلت، أمس السبت، ضيفة على برنامج رمضان معانا، على قناة” ميدي1 تي في”، وهي تعتذر عن الإجابة عن سؤال للمقدمة بشرى أهريش.

وطرحت أهريش على أمجون، التي كانت في حوار رفقة نوفل العواملة، سؤالا عن رأيها في جعل الدارجة لغة للتدريس، فكان جوابها: “أعتذر نظرا إلى سني، لا يمكنني الإجابة عن مثل هاته الأسئلة”.

مريم أمجون هي تلميذة مغربيةّ، تبلغ من العمر 10 سنوات، اشتهرت بفوزها بمسابقة تحدي القراءة العربي 2018 في دورتها الثالثة في الإمارات.