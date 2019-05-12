” الحساد والحماق والأغبياء”..رونار يرد بطريقة “غريبة” على شائعات رحيله عن “الأسود” – صورة

على خلاف المرات السابقة، التي ينفي فيها بشكل مباشر، كل الأنباء التي تتحدث عن رحيله أو قرب رحيله عن “أسود الأطلس”، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رد هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، بطريقة “غريبة” عن هذه الشائعات، ونشر مقتطفا من عباراة متداولة على حسابه على “فايسبوك”.

ونشر رونار، قبل قليل، صورة على حسابه الرسمي على “فايسبوك” مكتوب فيها إن ” الشائعات هي أكاذيب مخترعة من الحساد، يكررها الحماق، ويصدقها الأغبياء، لأن الأشخاص الأذكياء يتبينون قبل أن يؤمنوا بها”.

هذه الصورة وهذه العبارة، جاءت كجواب “غير مباشر” من المدرب الفرنسي، على آخر التقارير الفرنسية، خاصة تلك التي دونتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، والتي كتبت بأن الرجل سيغادر المنتخب المغربي مباشرة بعد انتهاء “كان” مصر القادم.

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الصحيفة الذائعة الصيت في فرنسا وأروبا، تجزم على أن الرجل لم يتسمر مع “أسود الأطلس”، بعد شهر يونيو المقبلن و”الكان” سيكون آخر فصل من كتاب مغامرته مع المنتخب الوطني.

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن “الثعلب” تلقى مجموعة من العروض، من عدد من المنتخبات والاتحادات العالية، في أروبا وآسيا وإفريقيا أيضا، غير أنه لم يحسم بعد وجهته القادمة.

كما شددت الصحيفة نفسها، على أن علاقة المدرب الفرنسي مع الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم، بدأت تشوبها الكثير من التوتر والتصدع، خاصة بعد قرار الجامعة إقالة ناصر لارغيط، المدير التقني الوطني، بالإضافة إلى ملف اللاعب عبد الرزاق حمد الله، الذي “يؤرق بال الجامعة”.