- 1/2
- 2/2
منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عاش معمل لـ”الكابلاج” بالمنطقة الصناعية للقنيطرة على وقع رعب، بعد اختناق، خلف عددا من المصابات.
وقالت عاملات من المصنع في حديثهن لـ”اليوم 24″ إن الحادث خلف عددا من حالات الاختناق في صفوف العاملات، حيث تم نقلهن للمستشفى، كما وجهن انتقادات لتعاطي الشركة مع المصابات، قائلات: “داوهوم ورماوهوم فالطبيب”.
الحادث الذي لا زالت أسبابه غير واضحة، خلف حالة ذعر في المنطقة الصناعية للقنيطرة، التي تضم عددا من المصانع، فيما وجهت انتقادات شديدة للشركة، بسبب افتقار المنشآت الصناعية للمستلزمات الطبية التي يمكن أن تستعمل في الحالات الطارئية، رغم أنها تضم المئات من العمال.
كانت هذه تفاصيل خبر اختناق العشرات من العاملات في مصنع “كابلاج” في القنيطرة..عاملة: هناك حالات خطيرة “داوهوم ورماوهوم فالسبيطار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.