اختناق العشرات من العاملات في مصنع “كابلاج” في القنيطرة..عاملة: هناك حالات خطيرة “داوهوم ورماوهوم فالسبيطار”

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عاش معمل لـ”الكابلاج” بالمنطقة الصناعية للقنيطرة على وقع رعب، بعد اختناق، خلف عددا من المصابات.

وقالت عاملات من المصنع في حديثهن لـ”اليوم 24″ إن الحادث خلف عددا من حالات الاختناق في صفوف العاملات، حيث تم نقلهن للمستشفى، كما وجهن انتقادات لتعاطي الشركة مع المصابات، قائلات: “داوهوم ورماوهوم فالطبيب”.

الحادث الذي لا زالت أسبابه غير واضحة، خلف حالة ذعر في المنطقة الصناعية للقنيطرة، التي تضم عددا من المصانع، فيما وجهت انتقادات شديدة للشركة، بسبب افتقار المنشآت الصناعية للمستلزمات الطبية التي يمكن أن تستعمل في الحالات الطارئية، رغم أنها تضم المئات من العمال.