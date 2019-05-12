قتل سائق “طاكسي” في سيدي قاسم.. المشتبه فيه يعيد تمثيل الجريمة البشعة

بعد أيام من الجريمة التي هزت ساكنة سوق الأحد جماعة الشبانات ضواحي سيدي قاسم، الاثنين الماضي، والتي راح ضحيتها صاحب سيارة أجرة (س.آ) من الصنف الكبير، إذ عثر عليه مقتولا بجانب سيارته، توصلت سلطات المدينة إلى المشتبه فيه.

مصادر محلية أكدت لـ”ليوم24″ أن توقيف المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة تم أمس السبت، فيما انتقلت سلطات المنطقة رفقته اليوم الأحد، لمكان الجريمة لإعادة التمثيل.

وكان الهالك، قد توجه إلى عمله في الساعة 3 صباحا من يوم الإثنين الماضي، من أجل نقل زبون إلى المطار، لكنه تعرض لمختلف أنواع الضرب، وذلك من لدن مجهولين، ما أدى إلى وفاته بجانب سيارته.

وتابع المصدر ذاته، أن سائق السيارة، في عقده الثالث، وأب لطفلين، معروف وسط حيه بحسن أخلاقه، ما أثار تساؤلات عن أسباب قتله.

هذا، وفور علمها بالحادث كانت السلطات المعنية انتقلت إلى عين المكان، وتم نقل الجثة لمستودع الاموات، قصد إخضاعها للتشريح، فيما تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الواقعة التي يلفها الكثير من الغموض.