قدم أداءا مبهرا.. زياش يقود أجاكس لتحقيق انتصار ثمينا ونقطة وحيدة تكفيه للتتويج بالدوري

وضع نجوم المنتخب المغربي المحترفين في أجاكس أمستردام الهولندي، يدا أولى على درع الدوري الهولندي الممتاز، وذلك بعد أن فكوا، اليوم الأحد، شراكة صدارة “الإيريديفيزي”، مع غريمهم التقليدي بي إس في آيندهوفن، في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري.

وانتصر فريق العاصمة، اليوم، على أوتريخت، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، فيما انهزم آيندهوفن، بميدان آلكمار، بهدف دون رد، لينفدر الفريق الأحمر بالصدارة بفارق ثلاث نقاط.

ولعب الثنائي المغربي، حكيم زياش ونصير مزراوي، أساسيين، وقدما أداءا رائعا، خاصة زياش، الذي فرض نفسه مرة أخرى أفضل لاعب على رقعة الميدان، بعد أن كان وراء الهدف الأول، وتحصل على ضربة جزاء، في آخر دقائق المباراة.

وقد خرج الثنائي المغربي، تحت تصفيقات حارة من الجماهير الهولندية، إذ غادر المزراوي الملعب في الدقيقة 70، قبل أن يغادر زياش في الدقيقة 88.

وبهذا الانتصار، رفع أجاكس رصيده في الصدارة إلى 83 نتقطة، بينما تجمد رصيد آيندهوفن في 80 نقطة، بالمركز الثاني، ونقطة وحيدة تكفيه للتتويج باللقب، الأسبوع المقبل.