الناصيري متهم بالسرقة.. “البوي” نسخة من سلسلة أمريكية!!!

لم يهنأ الفنان الكوميدي، سعيد الناصيري، بتحقيق ستكوم “البوي” نسب مشاهدة محترمة على “يوتوب”، إذ وجهت إليه تهمة سرقة الفكرة من ستكوم أمريكي بعنوان “who’s the boos?”.

وإذا ما قورن بين عمل الناصيري، مؤدي دور البطولة فيه، وصاحب فكرته، ومخرجه، وكاتب السيناريو، والعمل الأمريكي، فإن التشابه في الشخصيات، وقصة البطل، واضح، إذ إن الممثل الأمريكي “طوني دانزا”، اضطر إلى العمل كخادم في منزل، وله ابنة، والسيدة التي يعمل لديها لها ابن كذلك، وهذه جميعها تفاصيل حاضرة في ستكوم “البوي”.

وعلى مستوى اللقطات، فكان تشابه كبير فيها، ويتضح ذلك من خلال صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تقارن بين اللقطات في العملين.

ويؤدي بطولة “البوي” إلى جانب الناصيري، الفنانتان فاطمة خير، ونعيمة إلياس، وطفلان.

وتهمة السرقة، التي يواجهها الناصيري، ليست هي الأولى من نوعها، إذ اتهم بسرقة فكرة فيلمه “سارة” من فيلم أمريكي، يدعى “كيورلي سو”، ومقاطع من مصور فيديو مغربي لمدن مغربية، واقحامها في فيديو كليبه “كلنا أبطال”، الذي وصفه بالملحمة، ونال انتقادات بالجملة بخصوصه، وموجة سخرية واسعة.