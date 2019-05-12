إعلان أسماء نجوم عرب ومغاربة سيعتلون منصة النهضة في موازين 2019

كشف مهرجان موازين إيقاعات العالم، اليوم الأحد، عن برمجته الفنية، لمنصة النهضة المخصصة للموسيقى العربية، وأعلن أسماء لامعة في الوطن العربي، والمغرب، ستشارك في الدورة المقبلة منه.

وتفتتح حفلات منصة النهضة مع الفنان المغربي، محمد رضا، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، يوم الجمعة 21 يونيو المقبل، فيما تعتلي المنصة نفسها، في اليوم الموالي، الفنانة المغربية يسرا سعوف، والفنان اللبناني، عاصي الحلاني.

ولعشاق الموسيقى الشعبية المصرية، موعد اليوم الأحد 23 يونيو مع الثنائي المصري أوكا وارتيغا، وتليهما الفنانة الاستعراضية اللبنانية ميريام فارس.

ويحيي كل من المصري سعد الصغير، والفلسطيني محمد عساف، حفلهما يوم الاثنين 24 يونيو المقبل، ثم يليه حفل المغربي حميد حضري، واللبنانية إليسا، يوم الثلاثاء 25 من الشهر ذاته.

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الأردنية ديانا كرزون، واللبناني وليد توفيق يشاركان في سهرة الأربعاء 26 يونيو المقبل، فيما سيكون لجمهور منصة النهضة لقاء مع المغربية حسناء زلاغ، واللبناني رامي عياش، يوم الخميس 27 من الشهر نفسه.

الفنان المصري أبو، والفنانة اللبنانية نجوى كرم حاضران، أيضا، على منصة النهضة، يوم الجمعة 28 يونيو المقبل، فيما سيكون الختام مع المغربية زينب أسامة، والإماراتي حسين الجسمي، في اليوم الموالي.

وبإعلان نجوم منصة النهضة في الدورة 18 من موازين، يكون المهرجان قد أتم الإعلان عن جميع الفنانين الحاضرين فيه بين الفترة الممتدة من 21 إلى 29 يونيو المقبل.