الإمارات: تضارب أنباء عن انفجارات استهدفت سفنا تجارية في الفجيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في ظل التوتر الحاصل في الخليج العربي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في الخارجية الإماراتية قولها إن سفنا تجارية تعرضت لعمليات تخريب، فجر اليوم الأحد، بينما نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات صحة تقارير عن انفجارات في ميناء الفجيرة.

وجاء أن مصادر في الخارجية الإماراتية قالت إن 4 سفن تجارية تعرضت لـ"عمليات تخريبية" قرب المياه الإقليمية، دون أن تقع إصابات.

في المقابل، نفى بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة نُشر على تويتر صحة تقارير إعلامية عن وقوع انفجارات في ميناء الفجيرة.

ولم يذكر البيان المنافذ الإعلامية التي نشرت التقارير، لكن موقع "برس تي. في" الإيراني نقل عن قناة "الميادين" اللبنانية قولها إن سبع ناقلات نفط تعرضت لهجوم في الميناء.

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وجاء في البيان، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

وكانت قد نقلت "الميادين"، المقربة من إيران، عن مصادر خليجية قولها إن انفجارات قوية هزّت ميناء الفجيرة الإماراتي، فجر اليوم، مشيرة إلى أنه لم تتضح طبيعة الانفجارات.

ونقلت المصادر نفسها عن شهود أن طائرات عسكرية أميركية وفرنسية حلقت فوق الميناء، وفي سماء المنطقة كلها.

وأضافت أنه تمّ تطويق كامل للمنطقة التي وقعت فيها الانفجارات في ميناء الفجيرة، مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في عدد من ناقلات النفط التي كانت راسية في الميناء وعددها بين 7 و .10. وأشارت المصادر إلى أرقام وأسماء عدد من هذه الناقلات وهي من طراز SuperTanker وهي ناقلة النفط "المرزوقة" وناقلة النفط "الميراج" و "المجد" وناقلة النفط "الأميجال" وناقلة النفط "خمسا 10".