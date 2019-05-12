بوركينا فاسو: 6 قتلى في هجوم على كنيسة كاثوليكية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل ستة أشخاص بينهم كاهن، في هجوم على كنيسة كاثوليكية في مدينة دابلو، شمال بوركينا فاسو، اليوم الأحد، أتى بعد يومين من تحرير القوات الخاصة الفرنسية أربع رهائن في شمال بوركينا فاسو، وقدر مصدر أمني عدد المهاجمين "بين عشرين وثلاثين" شخصا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ونقلت "فرانس برس" عن رئيس بلدية دابلو، عثمان زونغو، قوله: "قرابة الساعة التاسعة، خلال القداس، اقتحم مسلحون الكنيسة الكاثوليكية وبدأوا بإطلاق النار فيما حاول المصلون الفرار"، مضيفا أن المهاجمين "قتلوا خمسة أشخاص إضافة إلى الكاهن الذي كان يحيي القداس".

وأضاف زونغو: "أحرقوا الكنيسة ثم متاجر ومطعما صغيرا قبل أن يتوجهوا إلى المركز الصحي حيث فتشوه وأحرقوا سيارة الممرض رئيس المركز"، لافتا إلى أن "أجواء هلع تسود المدينة وقد لازم السكان منازلهم وأغلقت المتاجر أبوابها".

Advertisements

وتلقت قوات الأمن بلاغا بما حصل "قرابة الساعة العاشرة وتم إرسال تعزيزات من بارسالوغو" التي تبعد 45 كلم جنوب دابلو وبوشرت عمليات تمشيط.

ويُعدّ هذا الهجوم، الثاني، الذي يستهدف كنيسة في شهرين، ففي نهاية آذار/مارس، قُتل ستة أشخاص في هجوم على كنيسة بروتستانتية في الشمال أيضا.

وتواجه بوركينا منذ أربعة أعوام هجمات دامية تنسب إلى جماعات دينية بينها أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وتركزت الهجمات أولا في الشمال ثم امتدت إلى العاصمة ومناطق أخرى وخصوصا شرق البلاد. وأسفرت منذ 2015 عن نحو 400 قتيل وفق تعداد "فرانس برس".