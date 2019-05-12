مرض السّكّري يزيد خطر الإصابة بمرض السرطان بأنواعه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يرتبط مرض السكري من النوع الثاني، بزيادة خطر الإصابة بمرض السرطان بأنواعه المختلفة لدى الرجال والنساء، وفق دراسة أجراها باحثون بجامعة شانغهاي جياو تونغ الصينية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Journal of Diabetes) العلمية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابع الفريق حالة 410 آلاف و191 من الرجال والنساء المصابين بالسكري من النوع الثاني، تتراوح أعمراهم بين 20 و 99 عامًا في الصين، لفترة استمرّت منذ عام 2013 وحتى عام 2017.

ورصد الفريق 8485 حالة إصابة بالسرطان بين المشاركين الذين لم يكن أي منهم مصابًا بمرض السرطان، في بداية الدراسة، لكن نوعية السرطان اختلفت لدى الرجال مقارنة بالنساء، كما أن الرجال كانوا أكثر عرضة بنسبة 34٪ للإصابة بمرض السرطان من أقرانهم الأصحاء، فيما ارتفعت النسبة إلى 62٪ بين النساء.

وكان الذكور المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بـ11 نوعًا مختلفًا من السرطان، بينما كانت الإناث أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ 13 شكلًا مختلفًا من السرطان، وبشكل أكثر تحديدا؛ زاد خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة 86٪ لدى الذكور المصابين بالنوع الثاني من السكري مقارنةً بنظرائهم الأصحاء، كما كان لديهم خطر كبير للإصابة بسرطانات الدم والجلد والغدة الدرقية والغدد الليمفاوية والكلى والكبد والبنكرياس والرئة والقولون والمعدة.

Advertisements

وكانت الإناث المصابات بداء السكري من النوع الثاني، أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان البلعوم، بالإضافة إلى سرطانات المرارة والكبد والمريء والغدة الدرقية والرئة والبنكرياس، والغدد الليمفاوية والرحم والقولون والدم والثدي والمعدة.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها، تدفع المنظمات والهيئات الصحية لوضع إستراتيجيات وقائية أفضل لوقاية مرضى السكري من النوع الثاني من السرطان.

ووفقا للمنظمة الصحة العالمية، فإن السكري من النوع الثاني يظهر جرّاء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن للمستويات المرتفعة من السكر في الدم، أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب والفشل الكلوي، فى المقابل، تحدث الإصابة بالنوع الأول من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال.