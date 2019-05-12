السودان: 7 قتلى و22 جريحا في اشتباكات قبلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال والي القضارف السودانية، محيي الدين أحمد، اليوم الأحد، إن 7 أشخاص قتلوا، وأصيب 22 آخرون، في اشتباكات قبلية في الولاية الواقعة شرقي السودان.

وكانت قد اندلعت أعمال العنف يوم أمس، السبت، في القضارف عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وقال أحمد في اتصال هاتفي مع وكالة "فرانس برس" إن الاشتباكات بدأت على خلفية "شجار" بين امرأة من قبيلة النوبة وبائع مياه من قبيلة البني عامر "على سعر المياه".

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وطعن البائع المرأة حتى الموت ما أثار غضب أفراد قبيلتها، كما أضاف أحمد.

وبعد ذلك، اندلعت أعمال عنف شملت حرق منازل ومتاجر للقبيلتين اللتين تسكنان الحيّ نفسه، وفق الوالي، موضحا أن "القبيلتين الجارتين" تجمعهما "علاقات مضطربة".

وحاولت الشرطة فضّ النزاع بقنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء، لكن الاشتباكات تواصلت حتى صباح الأحد، وفق المصدر نفسه. ومن بين المصابين الـ22، سبعة من عناصر قوات الأمن.