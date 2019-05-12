انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة إسرائيلية تُبرئ المتهم بإحراق عائلة دوابشة الفلسطينية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 05:55 مساءً - أسقطت محكمة إسرائيلية، ظهر الأحد، تهمة القتل عن المستوطن المتهم الوحيد بقضية مقتل عائلة دوابشة حرقاً قبل نحو أربع سنوات جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع "والا" العبري أن النيابة الإسرائيلية توصلت إلى صفقة ادعاء مع محامي المستوطن المتهم بإحراق منزل عائلة دوابشة والتسبب بمقتلهم، وتقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عنه والاكتفاء بتهمه التآمر لتنفيذ جريمة.

وبيّن أن حد العقوبة القصوى في هذه الحالة لن تزيد على السجن خمس سنوات، ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن مدة أقل بكثير، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) اليوم الأحد.

وذكر الموقع أن المستوطن، وهو من "فتية التلال"، آخر المعتقلين بقضية مقتل عائلة دوابشة، بعد الإفراج عن بقية المتهمين في وقت سابق لعدم كفاية الأدلة، بحسب الإعلام العبري.

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وقالت النيابة الإسرائيلية –وفق "والا"- إن تخفيف عقوبة المستوطن جاء على ضوء وجود صعوبات في إثبات نية القتل لديه.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية قررت الإفراج عن المستوطن المذكور في شهر يوليو من العام الماضي، ووضعه قيد الإقامة الجبرية حيث يخضع منذ ذلك الحين للحبس المنزلي.

وبررت المحكمة قرارها بزعم أن غالبية الاعترافات انتزعت من المستوطن تحت التعذيب النفسي والجسدي، ومن ثم حكمت ببطلانها.

وحرق مستوطنون منزل عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس نهاية شهر يوليو عام 2015، ما تسبب باستشهاد الوالدين وابنهما الرضيع.