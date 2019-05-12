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انت الان تتابع تفاصيل خبر 15 قتيلاً مدنياً في أفغانستان خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 05:55 مساءً - قُتل 15 مدنياً، بينهم 7 أطفال، في انفجارين منفصلين وقعا في حدود أقل من 24 ساعة.
وصباح اليوم الأحد، قتل 7 أطفال في انفجار عبوة ناسفة مزروعة بجانب طريق، في ولاية غزني الأفغانية.
وقال المتحدث باسم الولاية، محمد عارف نوري، في تصريح صحفي، إن الحادث وقع لدى لعب أطفال بجانب طريق في قرية تشامباران، بقضاء "موكور".
ولفت إلى أن الحادث أسفر عن مقتل سبعة أطفال وإصابة اثنين آخرين، متهماً عناصر حركة طالبان بزراعة العبوة الناسفة في المنطقة.
وأمس، قتل 8 مدنيين إثر انفجار لغم في قضاء "نافميش" بولاية دايكوندي، وسط أفغانستان.
وفي تصريحات للصحفيين قال قائمقام القضاء، حاجي بل خان، إن لغماً مزروعاً على جانب طريق بالمنطقة انفجر في أثناء مرور سيارة تحمل مدنيين.
وأوضح "خان" أن الانفجار أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 3 آخرين، متهماً كذلك "طالبان" بوضع اللغم في جانب الطريق.
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