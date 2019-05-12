انت الان تتابع تفاصيل خبر فرنسا: أمريكا لا تفي بالتزاماتها وترامب خلق فوضى دولية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 05:55 مساءً - اعتبر وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، أن العالم أصبح أكثر خطورة من جراء سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً أنها "تؤدي إلى فوضى دولية".

وقال لودريان، في مقابلة مع صحيفة "لو باريسيان" نشرت الأحد، إن العالم أصبح أكثر خطورة من جراء عدة عوامل، أبرزها تحطم المبادئ والأسس الرئيسية للحياة الدولية.

وأضاف: "لم تعد المؤسسات والمعاهدات واحترام الحدود موضع احترام"، في إشارة إلى انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ (يوينو 2017) ثم من الاتفاق النووي مع إيران (مايو 2018).

وأكد أن ترامب يتحمل مسؤولية كبيرة عن ذلك، قبل أن يستدرك: "لكن الصين وروسيا يمكن أن يكون لهما دور في زعزعة الاستقرار".

وأشار إلى أن "البعض يدعو إلى عدم اعتماد قيام العلاقات بين الدول على التعاون، بل على المواجهة بين الدول.. نجازف بالتحول إلى شكل من أشكال الفوضى الدولية". لافتاً إلى بروز ظاهرة "العنف المفرط" والإرهاب المستمر في الآونة الأخيرة.

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وحول التوتر القائم بين طهران وواشنطن، قال لودريان: "الأمريكيون يخشون الهجمات على مصالحهم في المنطقة، ويرسلون تعزيزات عسكرية".

وعن موقف فرنسا، أوضح أن بلاده مع "الحوار مع إيران، نحن نرفض دوامة متوترة".

وتابع: "من المؤسف أن الولايات المتحدة لا تفي بالتزاماتها، ويجب على إيران أن تظهر نضجها السياسي".

والأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقوبات جديدة على إيران، تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.

وفي نفس يوم فرض العقوبات أعلنت إيران تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهددت بإجراءات إضافية خلال 60 يوماً، إذا لم تنفذ الدول الأخرى التزاماتها.