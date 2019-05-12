وذكر بيان للولاية، أن "قيادة الدرك في تونج إيلي أطلقت عملية ضد إرهابيين من منظمة "بي كا كا" يستعدون لشن عمل إرهابي في ريف قضاء بولومور".
وأضاف أن "الاشتباكات مع الإرهابيين أسفرت عن مقتل جندي تركي وتحييد مسلح".
يشار إلى أن قوات الأمن والجيش التركية تستهدف مواقع منظمة "بي كا كا" وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمال العراق، ردّاً على الهجمات التي تنفذها المنظمة داخل تركيا.
وأضاف أن "الاشتباكات مع الإرهابيين أسفرت عن مقتل جندي تركي وتحييد مسلح".
يشار إلى أن قوات الأمن والجيش التركية تستهدف مواقع منظمة "بي كا كا" وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمال العراق، ردّاً على الهجمات التي تنفذها المنظمة داخل تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي تركي باشتباك مسلح شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.