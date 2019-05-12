مقتل جندي تركي باشتباك مسلح شرقي البلاد

وذكر بيان للولاية، أن "قيادة الدرك في تونج إيلي أطلقت عملية ضد إرهابيين من منظمة "بي كا كا" يستعدون لشن عمل إرهابي في ريف قضاء بولومور".

وأضاف أن "الاشتباكات مع الإرهابيين أسفرت عن مقتل جندي تركي وتحييد مسلح".



يشار إلى أن قوات الأمن والجيش التركية تستهدف مواقع منظمة "بي كا كا" وتلاحق عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمال العراق، ردّاً على الهجمات التي تنفذها المنظمة داخل تركيا.