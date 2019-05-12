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قتلى بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

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قتل ستة اشخاص، اليوم الاحد، في هجوم على كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاس

ونقلت "France 24" خبرا عاجلا مفاده ان "ستة قتلى سقطوا، اليوم، في هجوم على كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاسو.


يشار الى أن نحو خمسة مدنيين قتلوا في (29 نيسان 2019)، بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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