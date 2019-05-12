قتلى بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو

قتل ستة اشخاص، اليوم الاحد، في هجوم على كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاس
ونقلت "France 24" خبرا عاجلا مفاده ان "ستة قتلى سقطوا، اليوم، في هجوم على كنيسة كاثوليكية في بوركينا فاسو.
يشار الى أن نحو خمسة مدنيين قتلوا في (29 نيسان 2019)، بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو.
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