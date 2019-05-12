الان تتابع الخارجية الإماراتية: تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريب قرب المياه الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 13 دقيقة - 6:21 م, 12 مايو 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، مشيرة إلى أنه لا توجد خسائر بشرية.

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