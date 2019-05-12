الان تتابع قائد الحرس الثوري: سنضرب أمريكا “في الرأس” إذا أقدمت على خطوة ضدنا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، إنه إذا أقدمت أمريكا على خطوة فسنوجه لها ضربة في الرأس.
وأضاف “سلامي”، خلال جلسة سرية حضرها في البرلمان الإيراني، أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج كان دوما تهديدا خطيرا، والآن أصبح فرصة.
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