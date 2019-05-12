أفادت مصادر أمنية منذ قليل، بأن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية شمال بوركينا فاسو.يتم الآن رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،،

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. هجوم مسلح على كنيسة شمالي "بوركينا فاسو" ومقتل 6 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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