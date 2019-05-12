شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يكشف اختفاء عدد من النشطاء القطريين بعد انتقادهم لسياسات "تميم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، اختفاء عدد من النشطاء القطريين المعارضين فى الدوجة بمجرد انتقادهم لسياسات أمير قطر تميم بن حمد.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشهصى على "تويتر"، إنه منذ أواخر 2018 تم اخفاء مغردين قطريين أبرزهم الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وعبدالله احمد المهندى، وبنت فهيد الهاجرى، لطيفة المسيفرى، وما خفي أدهى وأمر.

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وكان تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، قال إنه فى الوقت الذى ينفق فيه تنظيم "الحمدين" فى قطر مليارات الدولارات على المراكز الإسلامية فى شتى بقاع الأرض من آسيا مرورًا بأوروبا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، تئن المساجد فى قطر من فساد تنظيم "الحمدين" وإهماله.