شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توصى بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذى والهيئة القومية للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإسكان والمرافق في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى بزيادة الاعتمادات المخصصة لخطة الحهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بمقدار ثلاثة مليارات جنيه مع الإبقاء على معدلات التمويل من خلال القروض والمنح، وكذلك زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بمقدار ثلاثة مليارات جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحى القرى والانتهاء من نحو 150 قرية بخطة العام القادم.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020، وذلك فيما يخص القطاعات التالية ( هيئة تنمية الصعيد والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك).

وطالبت اللجنة برئاسة علاء والى بدعم وزارة الإسكان والمرافق لإنهاء العديد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجاري العمل بها حاليًا في عدد من القرى والنجوع على مستوى الجمهورية والتى توقف العمل فيها منذ سنوات طويلة ولم تستكمل في مختلف المحافظات لعدم توافر موارد مالية لاستكمالها، حيث أن أن السبب الرئيسى في اكتمال هذه المشروعات هو نقص التمويل المخصص للوزارة، خصوصًا أنه القطاع خدمي من الطراز الأول ويهم ملايين المواطنين .