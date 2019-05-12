شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل بجلسة البرلمان حول دخول الخشب التركى مصر دون جمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، البيان العاجل المقدم من النائب محمد الغول، عن سياسة وزارة الصناعة فى شأن دخول المنتجات التركية فى مصر دون جمارك، وهو ما اعتبره إضراراً بالمنتج المحلى.

وقال "الغول" فى كلمته خلال الجلسة العامة، إن الأسواق المصرية أُغرقت بالخشب الفيبر بورد التركى بعد إعفائه من الضرائب، مؤكداً أن ذلك أدى إلى كساد المنتج المحلى عالى الجودة الذى ينتجه مصنع نجع حمادى من مصاص القصب والذى من شأنه الإضرار المباشر بالصناعة المحلية.

وطالب اللواء محمد الغول، باستدعاء المسئول لمعرفة أسباب سياسته تجاه المنتجات التركية، متابعًا: "فى الوقت الذى نشجع فيه المنتج المصرى، ونعمل على تشجيعه، يتبع المسئول سياسة عكس ذلك".

















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