إصابة مواطن بجروح خطيرة في حادث سير على طريق كفرتبنيت النبطية

أصيب المواطن م. ع. معتوق (19 عاما من حي كسار الزعتر في ​النبطية​) بجروح خطيرة جراء اصطدام دراجته النارية ب​سيارة​ ​هوندا​ يقودها ب. ح. ي ( 56 عاما من ​كفرتبنيت​)، على طريق عام كفرتبنيت- النبطية، ونقل إلى ​المستشفى الحكومي​ في النبطية.

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