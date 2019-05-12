المدير العام للطرق: عدم صدور الموازنة أوقف أي أعمال في صيانة الاوتوسترادات وإنارتها

أكّد المدير العام للطرق والمباني في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ مطانيوس بولس، في بيان ان "عطفا على ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية حول موضوع إنارة الاوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية، نلفت الى ان سبق لوزارة الأشغال العامة والنقل، ومن ضمن برنامج عملها للعام 2019 على صعيد تأهيل شبكة الطرق وصيانتها، أن أعطت الأولوية لمسألة الاوتوسترادات وصيانتها، ولا سيما منها أعمال: تأهيل وصيانة الإنارة العامة، تعبيد وتزفيت الأقسام المتضررة من الاوتوسترادات وصيانة جوانب الاوتوستراد وتذيح الأشغال. وقد أنجزت الوزارة ملف الدراسات المطلوبة عبر مكاتب استشارية متخصصة."

ولفت البيان الى أن "عدم صدور ​الموازنة​ وعدم القدرة على إجراء أي عقد للنفقة بعد التعميم الأخير الصادر عن ​وزارة المالية​ بهذا الخصوص، أوقف كامل ملفات الدراسات والتنفيذ، بالتالي فإن الوزارة لا تستطيع في الوقت الحاضر القيام بأي أعمال أو إستكمال التلزيم لحين صدور الموازنة العامة وتصديقها وفقا للأصول، علما بأن استكمال التلزيم يستوجب إجراء مناقصة عمومية لدى إدارة المناقصات بعد تأمين الاعتمادات المطلوبة وإجراء الرقابة المسبقة لدى ​ديوان المحاسبة​."