البطريرك لحام نعى البطريرك صفير: صديقاً أميناً قريباً إلى كل القلوب

نعى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق و​الاسكندرية​ وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك المتقاعد ​غريغوريوس الثالث لحام​ البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، قائلاً:​المسيح​ قام!

وغبطة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عميد ​الكنيسة المارونية​، يشاركه اليوم في قيامته المقدسة التي كان رسول لها لجميع المؤمنين.

ومع الكنيسة وأناشيدها نرافقه بالتعزية الروحية قائلين: "مغبوط السبيل الذي تسير فيه اليوم، فقد أعد لكَ مكان الراحة". ذلك المكان الذي وعد يسوع تلاميذه به قائلاً قبل آلامه وموته وقيامته: "إنني ذاهب لأعد لكم مكاناً لتكونوا أنتم حيث أنا والآب والروح!"

إنه كان رفيق الدرب الأنطاكي الكنسي المشترك المحبوب السمح الخلق، صاحب الروح ​الطيبة​ المرحة، التي كانت تسود اجتماعاتنا ومؤتمراتنا ولقاءَاتنا وسفراتنا والمجامع الرومانية للأساقفة. لقد كان رفيق درب رائع وأخاً وصديقاً أميناً قريباً إلى كل القلوب!

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مع الكنيسة ننشد أناشيد العبور: مع القديسين أرح أيها المسيح الإله القائم والحي إلى الأبد أخانا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير! ونقول: أمس دفنت أيها المسيح واليوم أنهض معك بقيامتك! أمس صلبت معك! فأنت يا مخلص مجدني معك في ملكوتك!

لكم يا صاحب الغبطة تعزيتي القلبية مقرونة بفرحة وصرخة القيامة و​الحياة​ الأبدية.

المسيح قام! حقاً قام!