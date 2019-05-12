البطريرك لحام نعى البطريرك صفير: صديقاً أميناً قريباً إلى كل القلوب

نعى بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والاسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك المتقاعد غريغوريوس الثالث لحام البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، قائلاً:المسيح قام!
وغبطة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عميد الكنيسة المارونية، يشاركه اليوم في قيامته المقدسة التي كان رسول لها لجميع المؤمنين.
ومع الكنيسة وأناشيدها نرافقه بالتعزية الروحية قائلين: "مغبوط السبيل الذي تسير فيه اليوم، فقد أعد لكَ مكان الراحة". ذلك المكان الذي وعد يسوع تلاميذه به قائلاً قبل آلامه وموته وقيامته: "إنني ذاهب لأعد لكم مكاناً لتكونوا أنتم حيث أنا والآب والروح!"
إنه كان رفيق الدرب الأنطاكي الكنسي المشترك المحبوب السمح الخلق، صاحب الروح الطيبة المرحة، التي كانت تسود اجتماعاتنا ومؤتمراتنا ولقاءَاتنا وسفراتنا والمجامع الرومانية للأساقفة. لقد كان رفيق درب رائع وأخاً وصديقاً أميناً قريباً إلى كل القلوب!
مع الكنيسة ننشد أناشيد العبور: مع القديسين أرح أيها المسيح الإله القائم والحي إلى الأبد أخانا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير! ونقول: أمس دفنت أيها المسيح واليوم أنهض معك بقيامتك! أمس صلبت معك! فأنت يا مخلص مجدني معك في ملكوتك!
لكم يا صاحب الغبطة تعزيتي القلبية مقرونة بفرحة وصرخة القيامة والحياة الأبدية.
المسيح قام! حقاً قام!
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