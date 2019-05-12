استقبل ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ابراهيم عازار​ ممثلا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، لتقديم التعازي بالبطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​.

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كانت هذه تفاصيل خبر عازار ممثلا بري زار بكركي معزيا بوفاة البطريرك صفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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