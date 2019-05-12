خريس:نحن مع موازنة تقشفية حتى تستقيم الأمور شرط ان لا تطال الفقراء

أكد النائب ​علي خريس​ خلال السحور السنوي لمكتب النقابات و​المهن الحرة​ في ​حركة أمل​ – إقليم جبل عامل ان "المهم اليوم التأكيد على ثوابتنا ووحدتنا من خلال بناء الدولة القادرة والتي تحمي شعبها وتدافع عن انسانها وتؤمن كل مستلزمات أهلها، نحن اليوم لسنا بوضع جيد على كافة المستويات لأننا نمر بأزمة خطيرة جدا والمطلوب وضع حلول لوضعنا الاقتصادي والمالي، وكل ما يقال عن ان ​لبنان​ بلد آيل للإنهيار والسقوط نقول إذا كان هناك تصميم وإصرار من قبل القيادات الاساسية و​الحكومة​ والفاعلين بإمكاننا جميعا انقاذ لبنان وتحويل هذا الوضع الى الأفضل، مؤكدا وجود فساد وهدر ووضع اقتصادي لا نحسد عليه في دولتنا وأن الحكومة أمام امتحان وبإمكانها النجاح والانتقال الى مرحلة جديدة اذا أمّنت هذه الحكومة موازنة تقشفية لمدة بضع سنوات، قائلا نحن مع موازنة تقشفية حتى تستقيم الأمور شرط ان لا تطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة وهذا قرار واضح وصريح أعلنه منذ بداية الأمر الأستاذ ​نبيه بري​ واعلنته حركة أمل و​كتلة التنمية والتحرير​، لافتا الى بعض الكلام عن جهاز ​الجمارك​ للقيام بدوره المطلوب فإنه بذلك سيوفر ما يقارب المليوني ​دولار​، عدا عن وقف الهدر في العديد من المؤسسات وتأمين المال المطلوب لتغطية ​العجز​".

وشدد على انه "لا يمكن أن نسمح بالمس برواتب المتقاعدين والأساتذة والموظفين، ويجب ان نعمل من الآن على إنجاز قانون انتخابي جديد، فلبنان يحتاج الى تغيير في عدة قوانين، لذلك قبل شهر من اليوم استطاعت كتلة التنمية والتحرير مناقشة قانون انتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس ​النسبية​ والمشروع أصبح جاهزا وهو ما سيبعدنا كل البعد عن الطائفية والمذهبية".