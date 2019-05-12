أكد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ بمناسبة يوم التمريض أنه "كان لي شرف الاحتكاك بكم خلال تسلّمي مهامي في ​وزارة الصحة​، فعشت عن قرب همومكم ولمست عطاءاتكم واكتشفت سمو مهمتكم وبعدها الانساني اللا محدود. كل التقدير والاحترام للممرضات والممرضين في عيدهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني في يوم التمريض:عشت عن قرب همومكم ولمست عطاءاتكم واكتشفت سمو مهمتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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