البابا فرنسيس يصلي من أجل روح الكاردينال صفير والكنيسة المارونية

أعلن المدير المؤقت لدار ​الصحافة​ التابعة للكرسي الرسولي اليساندرو جيزوتي، أنه تم إعلام ​البابا فرنسيس​ بوفاة الكاردينال نصرالله بطرس صفير البطريرك الشرفي للكنيسة المارونية، مؤكدا ان الأب الأقدس رفع صلاته من أجل صفير وعائلته ولأجل ​الكنيسة المارونية​ بأسرها.

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