اليوم.. التجاري وفا بنك يعلن إطلاق نادي "أفريقيا والتنمية في مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يعلن اليوم الأحد بنك التجاري وفا بنك عن إطلاق نادي أفريقيا والتنمية في مصر لأول مرة لدعم الشركات والمستثمرين المصريين لدخول السوق الأفريقي، وزيادة التبادل التجاري بين مصر ودوّل شرق وغرب أفريقيا.

ومن المنتظر أن يتم إعلان هذا الإطلاق، بحضور محمد الكتاني الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك، وهلا صقر العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت، ورؤساء قطاعات البنك في مصر.

وقال محمد الكتاني الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريحات سابقة، إن النادي يهدف لخلق همزة وصل ومد الجسور بين الشركات المصرية، وعملاء مجموعة التجاري بنك المتواجدة في 15 دولة أفريقية بينها المغرب.

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"كما يستهدف النادي فتح الأبواب أمام الشركات العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر لدخول السوق الأفريقي ومد الجسور أمامها لاقتحام أسواق جديدة"، بحسب الكتاني.

وترى مجموعة التجاري وفا بنك في تواجدها بالسوق المصري من خلال استحواذها على بنك باركليز مصر مؤخرا، دور مصر المؤثر وموقعها الاستراتيجي، كبوابة لشرق أفريقيا، مثلما يعتبر المغرب بوابة العبور لغرب أفريقيا.

ويعد التجاري وفا بنك من أوائل البنوك المغربية التي اقتحمت السوق الأفريقي، وتستحوذ المجموعة على الحصة السوقية الأولى من إجمالي الأصول على مستوى البنوك المستثمرة بالقارة السمراء.