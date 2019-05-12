"التعليم" تعتمد نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" بنسبة نجاح 98.3%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

‏اعتمد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ‏ورئيس عام امتحانات أبناؤنا في الخارج، صباح اليوم الأحد الموافق 12/5/2019 ‏نتيجة امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للدور الأول من العام الدراسي الحالي ‏‏2018/2019.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، قال حجازي إن لجنة النظام والمراقبة انتهت من جميع الأعمال اللازمة لتقدير ‏الدرجات وبلغت النسبة المئوية للنجاح في امتحان "أبناؤنا في الخارج" للدور الأول ‏‏98.39 %‏، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان الدور الأول هذا العام ‏‏(54383) طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور (53428) طالب وطالبة، وعدد الناجحين (52567) طالب وطالبة، وعدد المتغيبين عن أداء الامتحان (836) طالب وطالبة، أما عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون امتحان الدور الثاني (1697) ‏ويبدأ في يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 .‏

وأفاد حجازي بأن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" بدأت خلال الفترة من 30 مارس ‏‏2019 وانتهت في 9 إبريل 2019.‏

جدير بالذكر أن امتحانات "أبناؤنا في الخارج" والتي تنظمها وتُشرف عليها وزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع الصفوف الدراسية بدءًا من الصف الأول الابتدائي ‏وحتى الصف الثاني الثانوي العام، جرى عقدها في عدد 198 سفارة وقنصلية على ‏مستوى دول العالم.