"إسكان النواب" توصي بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذي والهيئة القومية للمياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا ابراهيم

أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي، بزيادة الاعتمادات المخصصة لخطة الحهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه مع الابقاء على معدلات التمويل من خلال القروض والمنح، وكذلك زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه لتنفيذ مشروع صرف صحي القرى والانتهاء من نحو ١٥٠ قرية بخطة العام المقبل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لمشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019/2020، وذلك فيما يخص القطاعات التالية (هيئة تنمية الصعيد والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك).

وطالبت اللجنة بدعم وزارة الإسكان لإنهاء العديد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الجاري العمل بها حاليًا في عدد من القرى والنجوع على مستوى الجمهورية والتى توقف العمل فيها منذ سنوات طويلة ولم تستكمل في مختلف المحافظات لعدم توافر موارد مالية لاستكمالها ، حيث أن أن السبب الرئيسى في اكتمال هذه المشروعات هو نقص التمويل المخصص للوزارة، خصوصًا أنه القطاع خدمي من الطراز الأول ويهم ملايين المواطنين .