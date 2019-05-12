رئيس النواب: نتمنى القضاء على "إمبراطورية الميكروباص" التي تشوه المظهر الحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يتمني وجود نقل جماعي وعام في مصر، للقضاء على الفوضي التى تسيطر علي الشارع المصري جراء النقل العشوائي قائلا: "أتمني أن يكون في مصر نقل جماعي علي مستوي لائق، ولكن للأسف الشديد إمبراطورية الميكروباص تشوه المظهر الحضاري في مصر والتى نتمني أيضا القضاء عليها".

جاء ذلك بجلسة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وذلك بمشاركة، وزير النقل، مؤكدا علي النقل الجماعي لابد أن يكون بشكل جيد، وإمبراطورية الميكروباص التى تشوه مصر لابد من القضاء عليها.

واتفق معه النائب أيمن أبو العلا، مؤكدا على أن هذا القانون متأخر جدا، وسيكون لها تداعيات إيجابية على تخفيف الحمل من على شبكة الطرق والسكه الحديد، مؤكدا على أن هذا القانون من شأنه أن يحقق الانضباط نوعا ما في الملاحة الداخلية في مصر، والتغلب على الحوادث التي تتم بنهر النيل قائلا: "سيطرة الدولة كانت غائبة عن هذا القطاع والقانون سيعمل علي إعادتها".​