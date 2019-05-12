رغم توافر الانترنت.. فشل الاختبار الالكتروني لأولى ثانوي في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
أجرت مديرية التعليم في السويس، امتحانًا تجريبيًا لطلاب الصف الأول الثانوي العام، لاختبار المنصة الالكترونية، وذلك بمعرفة إدارة التطور التكنولوجي.
وأكد الططلاب أنهم لم يتمكنوا من الدخول إلى المنصة التعليمية، بسبب فشل الوصول إلى "السيستم"، رغم توفير شبكة انترنت سريعة في بعض المدارس بالسويس.
لم يتمكن عدد كبير من الطلاب من تسجيل الدخول إلى المنصة، بينما اجتاز بعضهم تلك الخطوة لكنه لم يصل لنموذج الامتحان.
وأعرب طلاب الثانوية في السويس، اليوم الأحد عن استيائهم من فشل منظومة الامتحانات الإلكترونية، مؤكدين أنهم حضروا رغم حرارة الطقس والصيام لإثبات حضورهم وإجراء الامتحان الإلكتروني، ولكنهم تحملوا فشل الوزارة في تلك التجارب.
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