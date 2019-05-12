فرقة روسية تعثر على مقبرة عمرها أكثر من ألفي عام في أستراخان

عثرت فرقة روسية وطنية للتنقيب عن الآثار، تحت تلة في مقاطعة أستراخان بجنوب روسيا، على مقابر، يعتقد أنها لقبائل بدوية كانت تقيم في المنطقة قبل أكثر من ألفي عام.
وقال الخبراء، إنها تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد.
وعثر المشاركون في البعثة، على مصوغات من الذهب والفضة وبعض المجوهرات، في عدة قبور، وكذلك على أسلحة
في التل الواقع بالقرب من أستراخان، تم كذلك العثور على قبر، يؤكد الباحثون، أنه لسيد القوم حينذاك، لأنه مدفون في تابوت من الخشب الثمين، وعلى غطاء التابوت يوجد تمثال لرأس حصان مزين بالمعادن الثمينة.
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