أصدرت محكمة جنح النجف جنوبي العراق، اليوم الأحد، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق المتهم علوش جرمانة، الذي ظهر في مقطع فيديو الشهر الماضي و"أساء" فيه إلى الإمام الكاظم.
ووفقا لوثيقة صدرت اليوم من المحكمة فإن "حكما بالحبس ثلاث سنوات على المتهم علي سرور رزاق الملقب بـ (علوش جرمانه) لسبه الإمام الكاظم في بث فيديو مباشر على الفيسبوك".
ونصت الوثيقة أيضا على أن "الحكم كان وجاهيا قابلا للتمييز استنادا لأحكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراق".
يذكر أن مديرية شرطة النجف، قالت في وقت سابق إن "المتهم الذي أساء للإمام الكاظم واعترف بانتمائه لداعش".
كانت هذه تفاصيل خبر الحبس المشدد 3 سنوات لمتهم في العراق بالإساءة للإمام الكاظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.