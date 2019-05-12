الحبس المشدد 3 سنوات لمتهم في العراق بالإساءة للإمام الكاظم

أصدرت محكمة جنح النجف جنوبي العراق، اليوم الأحد، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق المتهم علوش جرمانة، الذي ظهر في مقطع فيديو الشهر الماضي و"أساء" فيه إلى الإمام الكاظم.

ووفقا لوثيقة صدرت اليوم من المحكمة فإن "حكما بالحبس ثلاث سنوات على المتهم علي سرور رزاق الملقب بـ (علوش جرمانه) لسبه الإمام الكاظم في بث فيديو مباشر على الفيسبوك".

ونصت الوثيقة أيضا على أن "الحكم كان وجاهيا قابلا للتمييز استنادا لأحكام المادة 182/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراق".

يذكر أن مديرية شرطة النجف، قالت في وقت سابق إن "المتهم الذي أساء للإمام الكاظم واعترف بانتمائه لداعش".