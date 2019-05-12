وزير الطاقة الإسرائيلي: الأوضاع تحتدم وتوقعات بهجوم إيراني علينا

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، عن تحذيره من أن إيران قد تهاجم الدولة العبرية مباشرة أو بالوكالة، إذا استمر التصعيد بين طهران من جانب، وجيرانها وواشنطن من جانب آخر في المنطقة.

وأكد شتاينتس، وهو وزير الطاقة والبنية التحتية والموارد المائية وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت"، في حديث لتلفزيون "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أن "الأوضاع تحتدم" في الخليج،

مضيفا: "إذا اشتعلت الأوضاع بشكل ما بين إيران والولايات المتحدة، أو بين إيران وجيرانها، فإنني لا أستبعد أن يؤدي ذلك إلى تفعيل دور "حزب الله" و"الجهاد الإسلامي" في غزة، أو حتى أن يحاولوا إطلاق صواريخ من إيران على دولة إسرائيل".

وجاءت تصريحات شتاينتس في وقت تلتزم فيه حكومة

بنيامين نتنياهو الصمت تجاه تصاعد التوتر في المنطقة مؤخراً، إثر إرسال واشنطن قوات إضافية إلى الخليج بحجة زيادة المخاطر على عسكريها من قبل إيران.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على ما إذا كان يتخذ أي ترتيبات بخصوص تهديدات محتملة مرتبطة بالمواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وتعد إسرائيل أكبر حليف إقليمي لإدارة الرئيس الأمريكي دوالد ترامب في نهجها الصارم ضد إيران، وسبق أن نفذت تل أبيب سلسلة ضربات جوية على مواقع إيرانية مزعومة في سوريا.