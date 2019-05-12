غدًا.. رئيس الوطني الاتحادي الإماراتي في زيارة رسمية إلى السعودية

تزور رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، غدا الاثنين، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأعرب رئيس مجلس الشورى - في تصريح صحفي - عن ترحيبه بزيارة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المرافق لها، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي في إطار علاقات تاريخية مثلى بين المملكة والإمارات التي ترسخت من خلال خطوات جادة يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات

العربية المتحدة، لافتا النظر إلى أن من تلك الخطى المثمرة ما يمثله إطلاق أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي من بعد استراتيجي لعلاقات أخوية متجذرة.وعدّ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ العلاقات السعودية الإماراتية بأنها حصن مكين ورافد مهم من روافد وحدة الصف ودعم العمل العربي المشترك، سعيا من البلدين الشقيقين إلى مواجهة التحديات وتقويض المشروعات الفوضوية التي تراد بالمنطقة، مشيرا إلى أن تلك العلاقات المميزة بين البلدين في شتى المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي تعكس حجم التعاونوالتنسيق من خلال الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.ورأى أن خطى التكامل الأخوي بين المملكة والإمارات في مختلف المجالات، إضافة إلى المواقف الثابتة المشتركة بات تميزا ملحوظا على المستويات العربية والإسلامية والدولية، بما في ذلك التنسيق البرلماني الشامل بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي.وسيعقد رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، حيث سيتم البحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما ستلتقي معاليها خلال الزيارة بعدد من كبار المسئولين في المملكة.وكان رئيس مجلس الشورى قام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير الماضي عقد خلالها جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي تناولت عددا من الموضوعات ذات الشأن البرلماني، كما التقى خلالها بعدد من كبار المسئولين الإماراتيين، حيث تم استعراض مجمل العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها.