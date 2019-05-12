أصدر رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مذكرة بإعلان الحداد الرسمى على البطريرك المارونى السابق الكاردينال، مار نصر الله بطرس صفير، والذى توفى فجر اليوم عن عمر يناهز 99عاما.
وتضمن قرار الحريرى أن يتم إعلان الحداد الرسمى يومى الأربعاء والخميس المقبلين، تنكس خلالهما الأعلام على سائر الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة
كما تقرر أن يكون يوم تشييع جثمان البطريرك المارونى الراحل، الموافق الخميس المقبل، يوم توقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة البطريرك الماروني السابق نصر الله صفير... ولبنان تعلن الحداد رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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