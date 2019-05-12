الأمم المتحدة تطالب الحكومة الجديدة بمالي بإعطاء أولوية لسلامة المدنيين

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الحكومة الجديدة في مالي بإعطاء أولوية لسلامة المدنيين.
ودعا أليون تيني خبير حقوق الإنسان المُستقل المُكلف من مجلس حقوق الإنسان، برصد أوضاع حقوق الإنسان في مالي - في تصريح اليوم - الحكومة الجديدة بأن يكون الحفاظ على سلامة المدنيين، ودعمالحكم الرشيد أهداف ذات أولوية قصوى.
وحث الخبير الأمني الإدارة التي تولت السلطة في 5 مايو الجاري على اعتماد نهج كلي وشامل ومنسق لمكافحة الإفلات من العقاب، ومنع المزيد من العنف والانتهاكات.
وأشار إلى أن مالي تواجه
ودعا أليون تيني المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه تجاه دولة مالي لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها لاسيما فيما يتعلق بالوضع الإنساني، مشيرًا إلى أن خطة الاستجابة الدولية لمالي لعام 2019 لم يتم تمويلها سوى بنسبة 12% فقط حتى الآن.
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