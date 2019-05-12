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إنقاذ 25 مهاجرًا من الموت غرقًا في جنوب شرق بريطانيا

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أنقذت السلطات البريطانية 25 مهاجرًا، من بينهم ثمانية أطفال، من الموت غرقًا في مياه بحر المانش قبالة ساحل مقاطعة كنت جنوب شرقي البلاد.
وأوضحت شبكة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الأحد، أنه تم

رصد قارب يحمل على متنه خمسة أشخاص وثمانية أطفال، بعضهم لا يتجاوز عامين، وتم نقلهم إلى بلدة دوفر بمقاطعة كنت عن طريق قارب
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نجاة.
وذكرت الشبكة أن "قوة الحدود" التابعة لسلطات مراقبة الحدود البريطانية اعترضت قارب صغير آخر كان يحمل على متنه 12 شخصًا ويتجه صوب بلدة فولكستون بمقاطعة كنت.
من جهتها، صرحت وزارة الداخلية البريطانية أنه من المعتقد أن يكون المهاجرين من إيران والعراق.
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