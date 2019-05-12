قتلى في هجمات لبوكو حرام شرق نيجيريا

قُتل سبعة أشخاص على الأقل منهم ثلاثة جنود خلال هجمات متفرقة استهدفت مدنيين وقاعدة عسكرية في ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، حسبما ذكرت، اليوم الأحد، مصادر أمنية وأجهزة إغاثة .

والجمعةالماضي، هاجم مقاتلون من "داعش" في غرب إفريقيا، أحد فصائل بوكو حرام التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، قاعدة عسكرية في بلدة غاجيغانا، التي تبعد 50 كلم شمال العاصمة الإقليمية مايدوغوري، فقتلوا ثلاثة جنود على الأقل، حسبما ذكر عناصر ميليشيات.

وهاجم المقاتلون الذين كانوا على متن سيارة بيك-أب تعلوها رشاشات صغيرة، القاعدة في حوالى الساعة 17،30 (16،30 ت غ)، كما ذكر عنصرا ميليشيا كانا يقاتلان بوكو حرام إلى جانب الجيش.

وقال أحد عنصري الميليشيا "سيطر المسلحون على القاعدة وحملوا السلاح بعدما قتلوا ثلاثة جنود".

وذكر المصدر الثاني، أن "المعارك حملت الناس على الفرار هرباً من تبادل إطلاق النار".

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وفي بيان مقتضب على شبكات التواصل الاجتماعي، قال تنظيم "داعش" الإرهابي في غرب إفريقيا، إن مقاتليه قتلوا 11 جندياً واستولوا على آليات وأسلحة وأحرقوا القاعدة.

وأكد الجيش في بيان، اليوم الأحد، أنه "نصب كميناً للإرهابيين الذين كانوا يحاولون التسلل" إلى المدينة، وقتل "عدداً غير محدد" منهم، وتحدث عن جنديين مصابين فقط.