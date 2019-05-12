أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء بالقاهرة, اليوم الأحد, حكماً بالإعدام على متهمين اثنين وأحكاماً بالسجن بين ثلاث سنوات والسجن المؤبد على ثمانية آخرين في قضية هجوم على كنيسة ومتجر بضاحية حلوان أودى بحياة عشرة أشخاص.

ووقع الهجوم في ديسمبر 2017 عندما أطلق مسلح النار على شخصين في متجر بضاحية حلوان في جنوب القاهرة ثم أطلق النار على كنيسة مار مينا القريبة فقتل رجل شرطة كان يحرس الكنيسة وسبعة مصلين .

ونسبت السلطات الهجوم إلى المتهم الأول في القضية الذي قضت المحكمة اليوم بإعدامه هو ومتهم آخر هارب شارك في التخطيط للهجوم.

وعاقبت المحكمة اثنين من المتهمين بالسجن المؤبد وأربعة متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات ومتهمين اثنين بالسجن ثلاث سنوات وبرأت متهماً واحداً.

فيما أعلنت المحكمة أن هناك متهمان آخران من بين المحكوم عليهم هاربان.

الجدير بالذكر أن تنظيم "داعش " الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

ومثل المتهم الأول في قفص الاتهام اليوم مرتدياً ملابس السجن الحمراء لصدور حكمين عسكريين عليه من قبل بالإعدام بعد إدانته بمهاجمة مقار عسكرية. اقرأ أيضاً.. محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام بحق 13 إرهابياً في مصر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة مصرية تعاقب 2 بالإعدام و8 بالسجن في قضية هجوم على كنيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.