حكومة الفجيرة تنفي صحة تقارير عن انفجارات بمينائها

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نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات، صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة، فجر الأحد.
وأكد المكتب أن حركة العمل في ميناء الفجيرة تجري وفق المعتاد، وفقما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وسائل الإعلام، إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
المصدر وكالات
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.