حكومة الفجيرة تنفي صحة تقارير عن انفجارات بمينائها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 مايو 2019 04:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 12 مايو 2019 04:15 مساءً - مشاركة

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نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات، صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة، فجر الأحد.

وأكد المكتب أن حركة العمل في ميناء الفجيرة تجري وفق المعتاد، وفقما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وسائل الإعلام، إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

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المصدر وكالات