كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سينما جديدة فى سويسرا تعرض مزيدا من السرائر بدلا من المقاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت سينما جديدة في سويسرا، حيث يتدفق المشاهدون على أسرّة مزدوجة بدلاً من المقاعد التقليدية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، أنه تم فتح شاشة "غرفة نوم فاخرة" يوم الخميس داخل "سينما باثيه" فى بلدية سبريتنباش السويسرية، حيث يأملون فى جذب هواة الترفيه وخدمات البث التليفزيونى المنزلى، مثل نتفليكس، وأمازون برايم، إلا أن مشغلي السينما تجنبوا المخاوف بشأن النظافة والنشاط غير اللائق الذي يحدث أثناء العروض.

وأوضح فينانزيو دي باكو، الرئيس التنفيذي لشركة "باثيه سويسرا"، أنه سيتم تغيير الملايات بين كل فيلم، وأن التصميم قد جُرب واختبر، وقال "جانب النظافة مهم للغاية بالنسبة لنا".