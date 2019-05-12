كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: إعادة الانتشار في الحديدة تسير وفق الخطط الموضوعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكّدت بعثة الأمم المتحدة المكلّفة الإشراف على تنفيذ اتفاقات هدنة في الحديدة غرب اليمن، الأحد، أن عملية "إعادة الانتشار" التي تنص على انسحاب المتمردين من موانئ المحافظة تسير وفق "الخطط الموضوعة".

وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: "مضى اليوم الأول من إعادة انتشار قوات الحوثيين من الموانئ الثلاثة الحُديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للخطط الموضوعة".

وأعلنت الأمم المتحدة أن أنشطتها في الأيام التالية ستركز على إزالة المظاهر العسكرية، ونزع الألغام.

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وستجري البعثة "تحقيقاً رسمياً" في عملية انسحاب المتمردين من الموانئ يوم الثلاثاء.

وأعلن المتمردون اليمنيون أمس السبت تنفيذ "انسحاب أحادي الجانب" من الموانىء في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، مؤكدين أنه يأتي نتيجة لرفض القوات الشرعية تنفيذ اتفاق السويد في ديسمبر الماضي.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة ومستشار الرئيس اليمني محمد العامري، أن انسحاب الحوثيين من الحديدة "وهم وخداع"، مطالباً الأمم المتحدة بتقديم تفسير واضح لما حدث في الحديدة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الحكومة اليمنية، بأن ميليشيات الحوثي سلمت موانئ الحديدة لمقاتليها بزي خفر السواحل، ما اعتبرته "مسرحية جديدة".