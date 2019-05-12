كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يلتقي 3 رهائن بعد تحريرهم في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرهينتين اللذين حررتهما القوات الخاصة الفرنسية في شمال بوركينا فاسو الأسبوع الماضي، في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية أمس السبت.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية "إيه إف بي"، بأن الطائرة التي تقل المواطنين الفرنسيين لوران لاسيمويا وباتريك بيك، اللذين اختطفا في 1 مايو الجاري في بنين، ورهينة من كوريا الجنوبية، هبطت قبل الساعة السادسة مساء بوقت قصير.

وتعرض الفرنسيان للاختطاف في الأسبوع الماضي أثناء زيارتهما لحديقة وطنية في شمال البلاد، وعثر على مرشدهما السياحي البنيني ميتاً في الحديقة الوطنية أمس السبت، وقالت السلطات في باريس أول أمس الجمعة إن "القوات الخاصة الفرنسية أفرجت عن الرهائن في غارة ليلية لكن اثنين من قواتها الخاصة قُتلا في العملية".

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وشارك أكثر من 20 من القوات الخاصة الفرنسية في العملية، وأكدت السلطات الفرنسية "مقتل 4 من الخاطفين الستة، بينما فر الاثنان الآخران".

ورحب الرئيس البوركيني روش مارك كريستيان كابوري بالسائحين الفرنسيين الناجيين في القصر الرئاسي قبل رحيلهما، وحسب بيان للرئاسة كان بصحبتهما السفير الفرنسي كزافييه لابير دي كابان، وأشاد بالجنديين اللذين لقيا حتفهما خلال عملية الإنقاذ وأعرب عن تعازيه لأسرتيهما، وكانت قوات الأمن والمخابرات في بوركينا فاسو قد شاركت في العملية.

يذكر أن تنظيمي القاعدة وداعش هما الجماعتان الإرهابيتان الرئيسيتان في المنطقة، لكن السلطات الفرنسية لم تحدد بعد إذا كان الخاطفون ينتمون إلى أي من التنظيمين.